Uma das principais lideranças do PSD em Mato Grosso, deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Ondanir Bortolini, o Nininho, disse que continua mantida recomendação nacional da agremiação relativa à liberação de seus filiados para apoiar qualquer um dos presidenciáveis. Ocorre que o presidente do partido no Estado, senador Carlos Fávaro, é coordenador da campanha do ex-presidente Lula (PT), situação que divide opiniões entre políticos mais simpatizante a uma candidatura inclinada à direita.



Nininho, por exemplo, declarou voto a Jair Bolsonaro (PL), mas, ao HNT, informa que prefere não polemizar o tema, deixando os aliados apoiarem quem bem entenderem.

“Isso aí foi uma decisão do senador. Ele reuniu o partido e deixou todo mundo liberado, até porque o PSD liberou nacionalmente em questão de presidente e cada um anda com quem quiser independente. Eu, na verdade, voto em Bolsonaro, mas não quero polemizar”, declara.



“Vou seguir orientação do partido que é deixar todo mundo liberado, essa é minha postura. Eu não vou entrar nessa polarização. Vou cuidar mais do nosso projeto, que é ajudar o governador Mauro Mendes na reeleição, e Neri Geller ao Senado, e claro, focar na minha candidatura”, emenda.



Enquanto o projeto de Fávaro de apoio ao Planalto se encontra mais do que certo, ao governo de Mato Grosso, o cenário ainda se desenha. Isso porque, Carlos chegou a admitir possibilidade de disputar o Paiaguás, quando se aproximou da Federação Brasil Esperança (PT, PV e PcdoB). Recuou da possibilidade dias depois, sinalizando que seu afiliado político Neri Geller poderia estar no palanque aberto do governador Mauro Mendes (UB).



Neri, no entanto, afirma que o enlace com Federação segue firme, repudiando a tal perspectiva: "não tem duas noivas, um casamento fiel tem uma noiva só. Não entendo diferente disso".