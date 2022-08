O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, a vereadora Leonice Klaus dos Santos e os vereadores Francisco Ailton dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva, o Naldo da Pista, visitaram na tarde de segunda-feira (01.08) o canteiro de obras do novo Hospital Regional.

Os vereadores fizeram avaliação positiva do andamento da obra, que está na etapa de preparação do terreno para a construção da fundação, e ressaltaram que continuaram acompanhando o andamento da obra.

Os vereadores destacaram também que o novo Hospital Regional de Alta Floresta é uma conquista importante e vai proporcionar um atendimento de qualidade para a população. Eles também enalteceram a ação do deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho, juntamente com o prefeito Valdemar Gamba no convite ao governador Mauro Mendes que resultou na visita e anúncio da construção em 2021.

De acordo com o Governo de Mato Grosso, a unidade de saúde contará com 111 leitos de enfermaria e 40 unidades de terapia intensiva adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade. O hospital também terá 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.