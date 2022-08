O governador Mauro Mendes (União) selou o compromisso de apoiar a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, durante reunião na tarde desta quarta-feira (3), em Brasília. A manifestação, que já vinha sendo colocada há alguns meses, foi externada durante o encontro com o chefe da República e outras lideranças políticas de Mato Grosso.



Em seu discurso, Mendes recordou a reunião que teve com o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, no início do ano para tratar da união com Bolsoro no pleito de outubro.



“Eu conversei há poucas semanas com o presidente do seu partido, Valdemar e fizemos o compromisso e o senhor [Bolsonaro] pode ter certeza que honraremos isso. Estaremos durante as próximas semanas defendendo aquilo que eu e grande parte da população de Mato Grosso acreditamos”, afirmou o chefe do Executivo ao se referir ao período da campanha eleitoral.



A fala ocorreu durante o encontro, organizado pelo senador Wellington Fagundes (PL), e gestores dos municípios mato-grossenses no Palácio do Planalto. No Estado, Mendes caminha para fechar uma composição junto com o núcleo de direita e reforçou o alinhamento em torno da aliança.



Em suas declarações, Mendes adotou um tom mais “bolsonarista” e elogiou a atuação do governo Federal durante a pandemia da covid-19.



“Vivemos nos últimos 4 anos nesse país e planeta talvez a maior crise que a humanidade conheceu nos últimos séculos. Não havíamos enfrentado nos últimos 100 anos uma pandemia na dimensão e velocidade e reflexos sociais e saúde como vivenciamos nos últimos três anos”, disse.



Ao final, Mendes reiterou que irá pedir votos ao presidente em Mato Grosso, inclusive com o apoio dos prefeitos do Estado. “Eu vou pedir a cada um desses 140 prefeitos pra gente apoiar o presidente Jair Messias Bolsonaro”, afirmou.