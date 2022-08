Candidatura foi lançada durante a convenção realizada em Cuiabá, onde estiveram presentes importantes figuras políticas da sigla e do estado

O Deputado Federal Juarez Alves da Costa, oficializou sua candidatura à reeleição para deputado federal, durante a convenção do MDB, realizada na tarde desta quinta-feira (04) em Cuiabá, nas dependências do Hotel Delmond. Estiveram presentes na convenção o presidente do partido em Mato Grosso, Carlos Bezerra, a vice-presidente estadual da sigla e líder da bancada do MDB, a deputada Estadual Janaina Riva, Silvano Amaral que é ex-secretário estadual de Agricultura e vai concorrer ao cargo de Deputado Estadual, entre outras lideranças.

Juarez aproveitou o momento e reafirmou a candidatura e fez agradecimentos. “Acabou agora a convenção do MDB, a partir de agora oficialmente candidato à reeleição. Trabalhamos muito durante esses 3 anos e 7 meses. E vamos continuar trabalhando muito por Mato Grosso. E a partir de agora sair buscando, e trabalhando em busca do resultado que nós levamos a cada município. Quero agradecer aqui todos os companheiros e candidatos do MDB, da nossa chapa de federal, de estadual, agradecer os prefeitos, vereadores, e a comunidade que esteve aqui. E quero dizer que a partir de agora vamos firmes e fortes rumo a vitória se Deus quiser”, destacou Costa.

No dia 22 de julho Juarez, realizou o lançamento da pré-candidatura à reeleição em Sinop, onde compareceram prefeitos, vereadores, secretários e lideranças de diversos municípios de Mato Grosso para afirmar o apoio a sua pré-candidatura. Durante o evento vários prefeitos deram seus depoimentos sobre o trabalho sério do Deputado e sobre o apoio que Juarez tem dado para o desenvolvimento das cidades mato-grossenses.

A candidatura de Juarez Costa contou com o apoio de bases políticas em 115 municípios de Mato Grosso. Ao todo são 52 prefeitos demonstraram apoio ao parlamentar. Nas demais cidades, são vereadores, secretários ou ex-gestores que renderam apoio ao deputado na eleição de 2022. Ainda estiveram presentes no momento em Sinop, os deputados estaduais Silvano Amaral (MDB), Nininho (PSD), Dilmar DalBosco (União Brasil), e Janaína Riva (MDB).

O Deputado Federal foi quem mais destinou emendas para o estado, ao longo do seu mandato, Costa fez chegar aos municípios R$ 688.098.761,81. É praticamente o orçamento total do município de Sinop em um ano. Um bom volume, R$ 414,7 milhões, foram via Estado, o que mostra que além das suas emendas, o deputado faz um papel de articulação. Das suas emendas individuais foram R$ 72,4 milhões. Mas Juarez conseguiu emendas coletivas com apoio dos parceiros Neri e Fávaro totalizando 124,5 milhões.