Após acionar a Justiça para ter validada sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, a atriz de filmes adultos Ester Caroline, popularmente conhecida como Tigresa Vip, ficou de fora da lista de candidatos da legenda ao cargo de deputado federal.

A informação foi confirmada pelo presidente do PT em Mato Grosso, deputado estadual Valdir Barranco, durante convenção do partido na tarde desta sexta-feira (5). À imprensa, Barranco negou que o nome de Tigresa não tenha sido colocado para apreciação e acrescentou ainda que o partido considerou uma proposição da atriz feita fora do prazo.

Segundo o deputado, toda o desarranjo entre a atriz e sigla não teria ligação com a Executiva do partido e, sim, com o Diretório de Barão de Melgaço, onde Ester realizou sua filiação. Contudo, mesmo a atriz conquistar na Justiça o direito à filiação, Ester teve seu nome rejeitado para compor o conjunto de representantes da legenda na disputa pelo Parlamento federal.

"Nós a inserimos (nome de Tigresa para apreciação) e inclusive na última Executiva, mesmo fora de prazo, a inscrição dela. Porque a inscrição dela era para deputada estadual, ela fez um pedido fora de prazo para federal e nós acatamos", disse Barranco.

"No entanto, nós tínhamos apenas 5 vagas e das 5 acho que eram mais de 13 candidatos concorrendo. Nós efetuamos cortes que levaram em consideração todos os demais que foram cortados, não só ela", acrescentou o deputado.