Mauro Mendes e Otaviano Pivetta foram confirmados nesta sexta-feira (05.08) candidatos à reeleição ao Governo de Mato Grosso na chapa do União Brasil. A convenção do partido foi realizada com a presença de mais de três mil pessoas, no Ginásio Dom Aquino, em Cuiabá. O senador da chapa será Wellington Fagundes (PL).



"Vamos em busca da reeleição para que Mato Grosso continue na direção correta, aplicando corretamente o dinheiro público e fazendo a vida do mato-grossense continuar melhorando, com cada vez mais oportunidades e desenvolvimento", afirmou Mauro Mendes.



Agora, segundo Mauro Mendes, o trabalho será falar com o cidadão. "Vamos falar do presente e do futuro, um Estado mais organizado e eficiente, com cada vez mais oportunidades. Quero falar ao cidadão que podemos manter Mato Grosso no rumo certo e entregar ainda mais: seis novos hospitais, melhor infraestrutura, 40 mil casas populares, mais desenvolvimento, que trará mais empregos e renda. O cidadão vai saber que pode ter certeza que vamos continuar a levar o Estado no rumo certo", pontuou ele.



O candidato à reeleição destacou o trabalho em três anos e meio de gestão no Governo.



"Foi uma caminhada longa, mas fizemos muito na infraestrutura, com mais de dois quilômetros de asfalto novo em rodovias do todo Estado, estamos construindo 6 novos grandes hospitais, construindo e melhorando dezenas de escolas. A assistência social está funcionando e garantindo a segurança alimentar das famílias carentes, entre muitas outras ações e obras realizadas em todo nosso Estado", finalizou Mauro Mendes.