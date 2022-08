O parlamentar articulou junto ao deputado federal Bezerra com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar

O deputado estadual Thiago Silva por meio de articulação junto ao deputado federal Carlos Bezerra, ambos do MDB, garantiram três resfriadores de leite, entregues no dia 25 de julho, para atender os produtores do município de Alta Floresta. Eles haviam reivindicado essa necessidade, há cerca de dois meses, para a secretária de Estado de Agricultura Familiar de Mato Grosso (Seaf), Teté Bezerra.

O resfriador é um tanque térmico que vai receber o leite após a ordenha das vacas em lactação, em que será mantida a temperatura do produto para evitar a proliferação de bactérias indesejadas, a manutenção da qualidade e homogeneidade do líquido lácteo para o devido consumo.

“Sabemos do potencial da cadeia produtiva do leite na região norte de Mato Grosso e para mim é uma alegria, enquanto defensor da agricultura familiar, viabilizar a entrega desses resfriadores que favorece o trabalho dos pequenos produtores rurais”, disse o deputado.

Para Emerson Machado, que foi vereador de Alta Floresta por três mandatos, esse pedido ao Thiago foi feito há três meses atrás. “Na verdade, eu tinha pedido um resfriador para o assentamento Jacaminho. Em tão pouco tempo, ele fez essa ação e há muito tempo que precisávamos do resfriador. Ele, mesmo sem fazer promessas, conseguiu nos atender. Agradecemos e vemos que é um deputado sério e que não anda com conversinha e mostra trabalho”, declarou.

Região

O morador Pedro Torres, que é presidente do assentamento Jacaminho 1 (São Matheus) e 2 (São João), ficou bastante satisfeito com a notícia do resfriador de leite para atender os pequenos produtores de leite, cuja região fica aproximadamente 100 km do centro de Alta Floresta e conta com uma média de 120 famílias.

“A demanda aqui é grande e o assentamento fica distante para o produtor levar o leite. Já começamos a nos movimentar para aumentar a nossa produção e até renovar o capim e melhorar a pastagem para aumentar a produtividade de leite. Agora, vai ficar mais perto para o pessoal, para levar mais perto o leite com o resfriador. Vamos trabalhar em cima desde a preparação do solo até chegar nas prateleiras das pessoas, o leite e derivados do leite”, anima Torres.

Resfriadores – Os tanques já estão na cidade de Alta Floresta, na sede da Cooperativa Agropecuária Mista Ouro Verde. De acordo com o presidente da entidade, Antônio Favarin Sobrinho, esse benefício vai intensificar ainda mais o trabalho do pequeno produtor de leite da região.

“Isso é muito interessante. Tem essa cooperativa com os produtores de leite e, com isso, vem fortalecer a parceria. Hoje são aproximadamente 100 produtores na Cooperativa, com Alta Floresta, Paranaíta e Carlinda. Agora, vai dar boas condições para o produtor e a cooperativa para que possam trabalhar com leite com qualidade, ter mais comodidade e incentivar a produzir mais e ter mais renda na sua propriedade. E somar o trabalho em parceria”, posicionou Favarin da Cooperativa que ficará responsável por dois resfriadores.