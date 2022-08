O vereador Derci Paulo Trevisan, o Pitoco, e o Secretário Municipal de Infraestrutura de Alta Floresta, Roberto Patel, acompanharam no dia 03, quarta-feira, os trabalhos de recuperação da vicinal 3ª Sul principalmente o patrolamento. Pitoco destacou o uso de caminhão pipa para melhorar a vicinal visando melhorar a compactação da estrada.

O vereador e o secretário também percorreram a Vicinal 4ª Sul e passaram pelas Comunidades Rio Verde e Água Limpa, e a MT-010. Pitoco destacou as obras realizadas pela prefeitura, como construção de bueiros tubulares de concreto e pontes de aduelas.

"Um grande trabalho sendo feito no nosso município e o Setor Sul já recebeu diversas obras. Parabéns ao secretário Roberto Patel pela eficiência nos trabalhos e no comando da secretaria e para todas as equipes pelo empenho e qualidade com que executam as obras", disse ao afirmar estar feliz por fazer parte desse momento tão importante de desenvolvimento do município.