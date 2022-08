Uma reunião realizada na manhã da última quinta-feira (04.08) no gabinete do prefeito Valdemar Gamba com representantes da concessionária Águas Alta Floresta tratou exclusivamente sobre o atraso nas obras de rebaixamento dos ramais da rede de água nas ruas que estão recebendo obras de pavimentação asfáltica.

O prefeito, o secretário de Fazenda, Paulo Moreira, o presidente da Câmara de Vereadores, Olsen Dias dos Santos, o Tuti, a vereadora Leonice Klaus dos Santos e os vereadores Francisco Ailton dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva, o Naldo da Pista, cobraram da concessionária agilidade na prestação do serviço para evitar o atrasado nas obras.

Tuti explicou que a empresa se comprometeu em direcionar uma equipe exclusiva para atender essas demandas.

O presidente do Poder Legislativo disse ainda que ainda neste mês irá convocar a Águas Alta Floresta para uma reunião administrativa com os vereadores. A intenção é que a concessionária apresente um planejamento de investimentos e explique sobre a qualidade e porque a água está chegando escura e com mau cheiro em vários bairros e setores da cidade.