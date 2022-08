Impedida mais uma vez de seguir com seu projeto eleitoral, a atriz pornô Ester Pessato, mais conhecida como Tigresa VIP, postou um vídeo afirmando que o PT a fez passar “a maior humilhação da vida”, ao barra-la duas vezes em sua trajetória política. O vídeo foi publicado no canal de Ester no Youtube, que tem mais de 1,5 milhão de inscritos, e levantou uma onda de protestos contra o PT entre os seguidores da Tigresa.

Na última sexta-feira, o PT oficializou os nomes das chapas proporcionais, com candidatos a deputados estaduais e federais. O partido lançou 10 nomes para estadual e cinco para federal, totalizando o maior número de candidatos entre a federação de esquerda. No entanto, a Tigresa VIP ficou de fora da lista.

“Não foi humilhação passar fome, não foi humilhação viver com os Sem-Terra, não é humilhação eu ser atriz pornô, entendeu?! A maior humilhação que eu já passei em toda a minha vida foi quando o PT me expulsou, excluiu a minha filiação. Graças a Deus tem Justiça, e a Justiça mandou voltar minha filiação”, disse

“Mas, aí, o que eles fizeram? Na hora de passar na convenção, me chutaram mais uma vez. Sabe porquê? Porque aqui no estado de Mato Grosso o partido tem dono”, completou, apontando a deputada federal Professora Rosa Neide e o deputado estadual Valdir Barranco como responsáveis por impedi-la de seguir com seu projeto.

Ester ainda citou que Rosa Neide deverá pedir voto de prostitutas, atrizes pornô e mulheres negras para conseguir se reeleger e deu sinais de que pode fazer ‘campanha contra’ a petista.

“Eu só quero lembrar aí, professora Rosa Neide, quando você for pedir voto para as garotas de programa, as atrizes pornô, as pretas, eu quero que você lembre o que fez comigo. A humilhação que você fez e tá fazendo eu passar até hoje! E o senhor também lembra, tá Valdir Barranco”, afirmou.

ENTENDA

Ester se filiou ao PT em maio deste ano, com o objetivo de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Dias depois, ela foi expulsa do partido, pois a Executiva Estadual apontou suposto vício no ato de filiação. À época, Ester divulgou um áudio em que a deputada Rosa Neide pedia sua remoção do partido.

A atriz recorreu à Justiça para conseguir se filiar ao PT e, no final de julho, conseguiu uma decisão favorável, determinando que ela fosse reintegrada ao partido.