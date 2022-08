O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, acompanhou na manhã deste sábado (06.08) as obras de sinalização horizontal nas Avenidas Colonizador Ariosto da Riva e Ludovico da Riva Neto.

Tuti explicou que a aplicação do microrrevestimento melhorou a qualidade da do asfalto nas duas avenidas, mas deixou a sinalização horizontal nas duas avenidas encoberta. Agora, a empresa responsável pela obra realiza a pintura das faixas de pedestres e dará sequência nas obras com a pintura das faixas de divisão de fluxo e demais sinalizações de trânsito.

“Estas obras fazem parte do maior convênio de revitalização asfáltica da história de Alta Floresta, onde estão sendo investidos mais de R$ 31 milhões na aplicação do microrrevestimento e a sinalização horizontal é mais uma etapa destas obras. Parabéns ao prefeito Chico Gamba pela conquista e obrigado ao deputado Nininho e ao senador Carlos Favaro por garantir o recurso para a execução desta obra”, disse Tuti.