A vereadora Leonice Klaus dos Santos está comemorando o andamento das obras de aproximadamente dois mil e quinhentos metros quadrados de pavimentação asfáltica no Bairro Boa Esperança.

Residindo há quase 30 anos no bairro e conhecedora das principais demandas da comunidade, Leonice Klaus disse que decidiu concorrer às eleições de 2020 para poder cobrar do poder público com mais ênfase as melhorias para o bairro, principalmente a pavimentação asfáltica por proporcionar melhoria na qualidade de vida e saúde para os moradores.

De acordo com a vereadora, a Prefeitura de Alta Floresta está executando a obra com a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbano, mas conta com o apoio parlamentar para a execução da obra.

"Estamos felizes porque conseguimos com muita cobrança uma obra tão importante que era um sonho de quase 30 anos. Então, a população está contando as horas para a conclusão da obra”, disse a vereadora.