Com o objetivo de conferir lisura e transparência à organização das Eleições 2022 e à segurança do sistema de votação, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) realiza as cerimônias públicas de carga e lacre das urnas eletrônicas, a partir de 20 de setembro. O procedimento ocorrerá nas 8.858 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2022, nas 57 Zonas Eleitorais do estado.

Estão convidados a participarem da cerimônia, representantes dos partidos políticos, das coligações, da Ordem de Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e do Ministério Público. Neste primeiro momento, o calendário é referente ao primeiro turno do pleito, que ocorrerá no dia 02 de outubro.

O TRE-MT já deu início à distribuição das urnas eletrônicas, com previsão de conclusão em 09 de setembro. Do total de urnas, 7.651 são destinadas às seções eleitorais e 1.207 são de contingência, ou seja, utilizadas em caso de substituições necessárias.

Além das cerimônias de carga e lacre, são realizados os procedimentos de geração de mídias e de conferência visual das urnas eletrônicas. Os eventos ocorrerão até o dia 30 de setembro.

Como funciona

Durante a cerimônia de carga e lacre, cada urna, até então sem dados, é configurada para determinada sessão eleitoral. Primeiro, o servidor da Justiça Eleitoral insere na urna, por meio de um cartão de memória, alguns dados, entre eles, nome do candidato, cargo que disputa, número de identificação e as inscrições eleitorais dos eleitores que votam na referida sessão.

Em seguida, é realizado o teste da urna para verificar se seus dispositivos estão funcionando, como o teclado, visor, impressora e avisos sonoros. Feito isso, todos os compartimentos da urna são lacrados e o equipamento já identificado (município, local de votação e sessão eleitoral), é guardado na caixa. Ao final da cerimônia, na presença de todos, é realizada uma auditoria por amostragem das urnas preparadas, na qual algumas urnas são sorteadas para passar por verificação da autenticidade dos aplicativos, das assinaturas digitais e a própria votação é testada.

“A Justiça Eleitoral se dedica a garantir a lisura das eleições, e esta é mais uma etapa do processo eleitoral conduzida com transparência, no intuito de demonstrar a segurança das urnas eletrônicas e de todo o sistema de votação”, afirma o presidente do TRE-MT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Confira abaixo o calendário das cerimônias de carga e lacre:

Dia 20/09 ocorrerá nas seguintes Zonas Eleitorais: 02, 04, 07, 10 (20 a 22/09), 11, 15 (20 e 21/09), 19, 20, 22 (20 a 22/09), 42 (20 e 21/09), 46 (20 e 21/09), 50 (20 a 23/09), 52, 60 (20 e 21/09), e 61;

Dia 21/09 ocorrerá nas seguintes Zonas Eleitorais: 01, 03 (21 e 22/09), 05, 06, 08, 09 (21 e 22/09), 12 (21 e 22/09), 13, 17, 31, 34, 35, 48 e 57;

Dia 22/09 ocorrerá nas seguintes Zonas Eleitorais: 14, 18, 21, 23, 36 (22 e 23/09), 38, 40 (22 e 23/09), 41 (22 e 23/09), 43 (22 e 23/09), 55;

Dia 23/09 ocorrerá nas seguintes Zonas Eleitorais: 16, 25, 26, 27, 29;

Dia 26/09 ocorrerá nas seguintes Zonas Eleitorais: 30, 32, 33, 51, 53;

Dia 27/09 ocorrerá nas seguintes Zonas Eleitorais: 39, 44, 45, 47, 56.