A vereadora Ilmarli Teixeira cobrou na sessão ordinária de terça-feira (31.08) soluções para as demandas reprimidas na saúde, como a longa fila de pacientes aguardando para fazer fisioterapia.

"Temos inúmeras demandas reprimidas na saúde a exemplo das fisioterapias. São pessoas acidentadas ou que passaram por cirurgias e há meses amargam na fila de espera por uma sessão de fisioterapia. O município necessita de um planejamento para que essas demandas reprimidas, inclusive, exames de alta e média complexidade possa ser realizados", cobrou.

Ilmarli destacou como fator positivo que poderá contribuir para a solução o excesso de arrecadação como resultado do pagamento de taxas e impostos por parte dos contribuintes e que poderão ser destinados também para melhorias no atendimento do setor de saúde sendo transformado em benefícios que atentam a população.