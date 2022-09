Postagem utilizou foto do Templo de Salomão para dizer que 'frente evangélica' havia declarado apoio ao candidato de esquerda

A presidente nacional do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), apagou uma postagem que propagava fake news, após uma interpelação extrajudicial da Igreja Universal do Reino de Deus.

O post utilizava, sem autorização, a imagem de propriedade da Universal, de um culto realizado no Templo de Salomão. Com uma foto sobreposta do ex-presidente Lula, a postagem anunciava que uma “frente evangélica” havia declarado apoio ao candidato de esquerda.

Na interpelação, a Igreja afirma que, além do uso não autorizado da fotografia, a imagem publicada pela presidente do PT confunde os fiéis e frequentadores da Universal, “fazendo-os acreditar que a Instituição estaria apoiando Lula na disputa eleitoral presidencial de 2022, o que não corresponde à verdade”.

A Universal havia fixado um prazo de 24 horas para que a postagem fosse excluída dos perfis da deputada federal, para “evitar maiores prejuízos decorrentes da utilização indevida da foto – ainda mais por se tratar de veiculação de natureza estritamente política”.

No documento, a Igreja também proibiu o partido de voltar a utilizar qualquer outra imagem de propriedade da Universal, sem autorização.