Luciano Silva está no seu primeiro mandato como vereador em Alta Floresta. É também policial. Casado e pai de três filhos, concorre pela primeira vez a um cargo na Assembleia Legislativa.

Defensor do voto regionalizado, Luciano acredita que o município não terá força política no estado se não eleger deputados estaduais.



“Falta representatividade no nosso município, chegamos a ter dois deputados estaduais e um federal, hoje contamos apenas um suplente, é de suma importância de elegermos candidatos que conheçam verdadeiramente a nossa região, os nossos problemas e principalmente, a dura realidade vivida em nossa região”.



“Claro que para isso dependemos da aceitação da população, nesse pleito há outros nomes a disposição que representem a região de Alta Floresta, que além de ter mais de 40 mil eleitores ainda é uma cidade polo e enfrenta muitos problemas a nível regional", ressaltou.



As Eleições de 2022 terão cinco cargos em disputa: Presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. No caso de Mato Grosso, serão escolhidos um representante para o Senado Federal, oito representantes para a Câmara Federal e 24 para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).