Dos 22 deputados estaduais que buscam a reeleição, 17 foram lembrados para ficarem mais 4 anos na Assembleia Legislativa (ALMT), segundo o resultado da pesquisa espontânea realizada pelo Instituto Gazeta Dados entre os dias 26 a 28 de agosto. São 24 vagas na Casa de Leis de Mato Grosso.

O presidente da Casa de Leis, Eduardo Botelho (União), foi o mais lembrado com 2,09%. Ele é seguido por Wilson Santos (PSD) que alcançou 1,67%. Em terceiro lugar aparece a deputada Janaina Riva (MDB) com 1,42%.



O deputado Lúdio Cabral (PT) foi lembrado por 1,25% dos consultados e o ex-presidente da ALMT Max Russi (PSB) obteve o mesmo percentual que o petista. Eles foram seguidos por Nininho que teve 1,17%.



O ex-governador Júlio Campos (União) é o primeiro candidato sem mandato a aparecer na lista. Ele está na 8ª colocação no geral com 1,17%. O deputado Faissal Calil (Cidadania) vem logo atrás com 1,09%.



Dilmar Dal Bosco (União) foi lembrado por 0,92% dos consultados. O vereador de Cuiabá Diego Guimarães (Republicanos) teve o mesmo percentual que Dilmar. Elizeu Nascimento (PL) ficou no 11º lugar com 0,84%. Carlos Avallone (PSDB) e Xuxu Dal Molin (União) foi lembrado por 0,75% dos entrevistados.



O deputado Sebastião Resende (União) aparece na 24º com 0,42%, seguido por Paulo Araújo (PP) e Doutor João (MDB),que obtiveram o mesmo percentual. Em 40º lugar aparece Valmir Moretto (Republicanos) com 0,25%. Na 51ª posição está Valdir Barranco (PT) com 0,17%. Doutor Gimenez (PSD) ficou na 58ª posição com 0,08%.



Na lista de 70 nomes, os deputados Gilberto Cattani (PL), Thiago Silva (MDB), Delegado Claudinei (PL), João Batista (PP) e Doutor Eugênio (PSB) não apareceram com porcentagem. Não responderam ou não sabem somam 69,84%.

Vale lembrar que a pesquisa para deputado estadual não tem cunho científico e foi realizada de maneira espontânea. Ou seja, quando o consultado é questionado para qual deputado ele vai votar.



A pesquisa ouviu 1080 pessoas de forma presencial. A metodologia de pesquisa é Survey com realização de entrevistas utilizando questionário estruturado junto a uma amostra representativa populacional de Mato Grosso. A consulta abrange 45 municípios de todas as regiões do Estado.



A pesquisa usa amostra por quotas, proporcionais às características sócio econômicas da população em região, sexo, escolaridade, idade, e renda familiar tendo como base os dados coletados pelo Censo 2010 do IBGE, PNAD 2021 e TRE-MT 2022. A margem de erro é de 3,0 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº MT-07674/2022.