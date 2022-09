Em seu pronunciamento na sessão ordinária de terça-feira (30.08), a vereadora Ilmarli Teixeira lembrou que no dia 30 de outubro de 2021 usou as redes sociais e encaminhou cópia de uma cobrança em que reivindicou da gestão municipal melhorias nas condições do Cemitério Municipal Jardim da Saudade.

"Hoje, 30 de agosto de 2022, permanece nas mesmas condições, nenhuma infraestrutura foi realizada naquele espaço, a não ser o muro que caiu uma parte", frisou.

O Terminal Rodoviário foi também foi pauta de reivindicações em seu discurso. “A Rodoviária de Alta Floresta nunca foi e nem está sendo cartão postal desta cidade”, disse ao destacar os problemas de vazamento de água no telhado e nas calhas prevendo problemas para passageiros e comerciantes no período chuvoso.

“Aquele é um espaço de arrecadação que não é pequena. Por que que até o presente momento nada foi feito? Nem se quer a resposta do meu requerimento”, questionou.