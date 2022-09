Atual presidente aparece com 41,8% das intenções de voto, enquanto ex-presidente Lula tem 35,7%

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e lidera corrida presidencial, segundo pesquisa Modalmais/Futura Inteligência divulgada nesta quinta-feira (8). Veja os números do cenário estimulado, em que é apresentada uma lista de candidatos:

air Bolsonaro (PL): 41,8%

Lula (PT): 35,7%

Ciro Gomes (PDT): 7,7%

Simone Tebet (MDB): 5,4%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0,7%

Pablo Marçal (PROS): 0,5%

Felipe d'Ávila (Novo): 0,2%

Léo Péricles (União Popular): 0,2%

Sofia Manzano (PCB): 0,2%

Vera (PSTU): 0,2%

Constituinte Eymael (Democracia Cristã): 0,1%

Não sabe/não respondeu/indeciso: 4,1%

Branco/nulo: 3,2%

Se os candidatos fossem apenas Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), o atual presidente também lideraria as intenções de voto. Confira:

Jair Bolsonaro (PL): 41,9%

Lula (PT): 35,4%

Ciro Gomes (PDT): 9,8%

Simone Tebet (MDB): 6,6%

Não sabe/não respondeu/indeciso: 2,8%

Branco/nulo: 3,5%

Se os candidatos fossem somente Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Simone Tebet (MDB), o atual presidente continuaria liderando as intenções de voto. Confira:

Jair Bolsonaro (PL): 43,6%

Lula (PT): 38,7%

Simone Tebet (MDB): 11,1%

Branco/nulo: 4,5%

Não sabe/não respondeu/indeciso: 2,1%

O levantamento, encomendado pelo Banco Modal, ouviu 2.000 eleitores do país por telefone entre 5 e 6 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-02618/2022.

No cenário espontâneo, em que não é apresentada lista de candidatos ao eleitor, há empate técnico entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Confira:

Jair Bolsonaro (PL): 41,2%

Lula (PT): 36,9%

Ciro Gomes (PDT): 5,4%

Simone Tebet (MDB): 2,8%

Pablo Marçal (PROS): 0,5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0,4%

Felipe d'Ávila (Novo): 0,1%

Léo Péricles (União Popular): 0,1%

Sofia Manzano (PCB): 0,1%

Vera (PSTU): 0,0%

Outro: 0,1%

Não sabe/não respondeu/indeciso: 9%

Branco/nulo: 3,5%

Segundo turno

Em uma simulação de segundo turno entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), há empate técnico. Veja:

Jair Bolsonaro (PL): 45,9%

Lula (PT): 44,7%

Não sabe/não respondeu/indeciso: 2,2%

Branco/nulo: 7,2%

Se o segundo turno fosse entre Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT), também haveria empate técnico. Veja:

Jair Bolsonaro (PL): 45,3%

Ciro Gomes (PDT): 41%

Não sabe/não respondeu/indeciso: 2,2%

Branco/nulo: 11,4%

Em um segundo turno entre Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT), o petista levaria vantagem. Veja:

Lula (PT): 41,8%

Ciro Gomes (PDT): 33,3%

Não sabe/não respondeu/indeciso: 1,5%

Branco/nulo: 23,4%