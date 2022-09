O vereador Oslen Dias dos Santos, o Tuti, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta cobrou do Executivo Municipal a reforma da quadra de esportes da Escola Municipal Castelo Branco, localizada na Comunidade Santa Terezinha, na Vicinal 5ª Oeste, na zona rural do município.

Na manhã de quinta-feira (08.09), juntamente com o vereador Claudinei de Jesus, o Presidente da Câmara acompanhou o prefeito Valdemar Gamba, a Secretária Municipal de Educação, Lucineia Martins de Matos, e a engenheira Cleidiane Luqui, em uma vistoria realizada na quadra da escola para verificar as condições e definir as melhorias que serão realizadas para a elaboração do projeto arquitetônico.