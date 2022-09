Na peça da campanha do Bolsonaro, os participantes afirmam que "a pior e maior mentira desta eleição é dizer que Lula foi inocentado"

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou, nesta sexta-feira (16/9), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ação na qual pede a suspensão da propaganda veiculada pelo programa eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), cujo conteúdo afirma que o petista “não foi inocentado” das acusações de corrupção.

A campanha de Bolsonaro mostra diversas reportagens de televisão e de diferentes veículos de imprensa que noticiaram as condenações do ex-presidente pela Lava Jato e pelo então juiz Sergio Moro. O intuito é contestar a “inocência” de Lula.

Em julho de 2017, Moro condenou o petista a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.

Em abril de 2021, porém, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar processos do petista no âmbito da Lava Jato. Com isso, a Corte deliberou pela anulação das condenações de Lula, o que o tornou apto a concorrer nas Eleições 2022.

Nas imagens da campanha bolsonarista, a narradora afirma que “estão tentando fazer você acreditar numa mentira. Não podemos permitir”. “A pior e maior mentira desta eleição foi dizer que Lula foi inocentado”, acrescenta a peça, divulgada nessa quinta-feira (15/9).

Sergio Moro, que disputa o senado pelo União Brasil no Paraná, compartilhou a propaganda eleitoral de Bolsonaro para também atacar Lula e dizer que as mãos do petista “estão sujas”.

“Nosso trabalho na Lava Jato foi reconhecido em todo o mundo. Bolsonaro mostra pro Brasil o que tenho falado aqui: Lula não foi inocentado nem absolvido. Suas mãos estão sujas. Por isso quero ser Senador pelo Paraná. Não vamos permitir a volta do sistema da corrupção e do PT”, disse.

Direito de resposta

A equipe jurídica do ex-presidente Lula afirma que “a propaganda visa degradar e ridicularizar o candidato à Presidência, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva; injuria e difama, bem como difunde fatos sabidamente inverídico”.