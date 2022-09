O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, percorreu na manhã de quinta-feira (08.09) as estradas vicinais do Setor Oeste e se deparou com uma ponte de madeira com mais de 12 metros de comprimento em situação crítica na Comunidade Nossa Senhora do Carmo na Vicinal 5ª Oeste.

Para resolver o problema, Tuti levou a reivindicação para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviço Urbano indicando a necessidade da substituição principalmente da madeira da parte superior.

“Fizemos a cobrança ao prefeito e ao secretário Roberto Patel para que agilizem o mais rápido possível a recuperação desta ponte, pois a vicinal 5ª Oeste é muito movimentada e rota de escoamento da produção”, frisou Tuti.