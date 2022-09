A Prefeitura de Alta Floresta segue com as obras de estruturação nas estradas vicinais visando melhorar a logística principalmente do transporte da produção. Para acompanhar a execução dos serviços, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, percorreu a Estrada 3ª Leste, no Setor Leste, na manhã de terça-feira (20.09) com a intenção de verificar as condições de trafegabilidade da vicinal.

Tuti também verificou o início das obras de construção de uma aduela de concreto na linha de acesso à Fazenda Nortão. Conforme o presidente, o local já recebeu as primeiras ações, como a escavação e o início da construção da base com pedra marroada.

“O prefeito Chico Gamba e o secretário Roberto Patel estão de parabéns pelo trabalho que estão fazendo em nossas estradas vicinais. A nossa logística de transporte da produção melhorou muito nos últimos meses e isso é o reflexo do compromisso da gestão municipal. E a construção de mais uma galeria no Setor Leste, desta vez na Vicinal 3ª Leste, mostra que a prefeitura está empenhada em resolver o problema das nossas estradas substituindo pontes de madeira por obras de longa durabilidade”, ressaltou Tuti.