Deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) já gastaram mais de R$ 9 milhões em suas campanhas para reeleição neste ano. Dos 24 parlamentares, 22 tentam a renovação do mandato por mais 4 anos na Casa de Leis.



O destacou os 5 deputados que mais gastaram de acordo com valores extraídos na prestação de contas realizada por cada deputado até a última quinta-feira (22) no site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



De acordo o portal, o montante milionário está atribuído ao pagamento de cabos eleitorais, produções audiovisuais, impressos gráficos, entre outras despesas. O primeiro-secretário da ALMT, deputado Max Russi (PSB), é quem lidera o ranking com R$ 1 milhão em gastos em atividades de militância e mobilização de rua, transporte e deslocamento, publicidade por adesivos, entre outros.



Em 2º lugar, figura o deputado Xuxu Da Molin (União), com gastos superiores a R$ 870 mil. O montante foi utilizado para o pagamento de atividades de militância e mobilização de rua, serviços advocatícios, despesas com pessoal, entre outros.



O presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho (União), aparece em 3º lugar com R$ 804 mil em gastos. O valor declarado foi destinado a atividades de militância e mobilização de rua, publicidade por materiais impresso, produção de programas de rádio, televisão e vídeo, entre outros.



A vice-presidente da ALMT, deputada Janaina Riva (MDB), aparece logo abaixo em 4º lugar. Única mulher da Casa de Leis, a parlamentar já desembolsou R$ 801 mil na sua campanha. A maior parte das despesas está atrelada a transporte ou deslocamento, publicidade por materiais impressos e atividades de militância e mobilização de rua.



Já em 5º lugar aparece o deputado estadual Dr. João (MDB), com gastos superiores a R$ 628 mil. O valor foi destinado ao pagamento de produção de programas de rádio, televisão e vídeo, atividades de militância e mobilização de rua, publicidade por materiais impressos, entre outros.



Entre os parlamentares, o único que não apresentou sua prestação de contas foi o deputado Dr. Eugênio (PSB).



Veja o ranking completo de gastos abaixo: