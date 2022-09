O Tiro de Guerra 09-001 realizou no início da tarde de domingo (25.09) a cerimônia de entrega da boina verde-oliva aos Atiradores, simbolizando a conquista e superação dos combatentes da Força Terrestre, materializando assim o direito de usar a tão importante peça integrante do uniforme do Exército Brasileiro.

A cerimônia marcou o encerramento do acampamento básico realizado com a participação de 46 Atiradores da turma de 2022. O acampamento teve início às 16 horas na sexta-feira (23.09) e encerrou às 14 horas no domingo. Os atiradores percorreram 16 quilômetros num trajeto entre o Tiro de Guerra, localizado na Avenida dos Esportes até o Cube de Tiro B-17, localizado no Aero Rural Recanto, no km 04 na MT 325. Os atiradores seguiram as instruções do Subtenente Mario Henrique Crisostomo de Carvalho, Chefe da Instrução do TG, e do Subtenente Sergio Luiz Hendges, instrutor.

Subtenente Crisostomo explicou que a entrega da boina verde-oliva representa uma conquista importante e marca a transição com o fim da primeira fase de formação do combatente do período de instrução militar básico.

A cerimônia contou com a presença da Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Mariney Viana de Araújo Munhoz, da Secretária Municipal de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado, e do Coronel Adnilson de Arruda, comandante do IX Comando Regional da Polícia Militar.

O presidente Tuti destacou o quanto o TG 09-001 representa para o município. "São 34 anos de atuação do TG em Alta Floresta, formando cidadãos. A participação do jovem no TG marca para a vida toda, pela disciplina e pelo amor à pátria. Além de instruir nossos jovens, o TG presta grandes serviços para a sociedade alta-florestense, seja na arrecadação e doação de alimentos, seja na organização de evento beneficente, ou ajudando as pessoas em momentos em que precisem de apoio. E poder participar deste evento tão importante para os atiradores que receberam a boina verde-oliva foi gratificante", ressaltou Tuti.