A Justiça Eleitoral informa mudanças em locais de votação nos municípios de Nova Monte Verde e Apiacás. As alterações ocorrem de forma provisória, para a realização das Eleições 2022, em função de reformas realizadas nas unidades escolares que comportavam os locais de votação.

Em Nova Monte Verde, os eleitores que votavam na Escola Estadual Monte Verde votarão este ano no Centro Municipal de Educação Infantil Reino Encantado, localizado na Rua Virgilio Pereira do Nascimento, s/n, bairro Jardim Nova Esperança.

Já em Apiacás, aqueles que votavam na Escola Estadual Vinicius De Morais irão votar na Escola Municipal de Educação Infantil Construindo o Saber, que fica na Avenida Jaime Veríssimo de Campos Junior, n° 02, Bairro União.

Outra mudança no município de Apiacás é com relação ao local de votação que anteriormente funcionava na Escola Estadual Portal do Amazônia. Os eleitores foram transferidos e votarão este ano na Escola Municipal Paulo Freire, localizada na Rua Pequeno Príncipe, s/n, Bairro Bom Jesus.

Todas as informações cadastrais, como os locais e as seções de votação, podem ser conferidas pelos eleitores no site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e pelo aplicativo E-título, que pode ser baixado em smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android.