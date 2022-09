Esse aumento foi um pedido do próprio TRE ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para reforçar a segurança em 46 locais de votação, sendo que 43 são localizados em Terras Indígenas (TIs) e outros três são em locais com grande número de eleitores dos povos originários de outras comunidades.

Neste ano, foram destacados mais de seis mil integrantes das forças, enquanto que, em 2018, foram 4.300. No pedido, a justificativa para o aumento do efetivo se deveu à extensão territorial do estado. “Por isso, faz-se imprescindível apoio das forças federais para promoção da ordem pública no corrente período eleitoral", diz trecho do pedido.