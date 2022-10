Ao todo, no estado, 2.465.926 pessoas estavam aptas para votar e 1.889.012 compareceram.

Em Mato Grosso, 576.914 eleitores ou 23,40% não compareceram às urnas para votar no primeiro turno que ocorreu nesse domingo (2). Ao todo, no estado, 2.465.926 pessoas estavam aptas para votar, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT).