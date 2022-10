Jair Bolsonaro (PL) confirmou a preferência do eleitorado mato-grossense. Dos 117 municípios em que venceu em Mato Grosso no 1º turno das eleições desse domingo (02), sete deles estão entre os 50 mais bolsonaristas do país.

Liderando a lista aparece Guarantã do Norte, com 77,63% dos votos indo para o candidato à reeleição. O município aparece na 9ª posição considerando todo o Brasil. Além de Guarantã, também aparecer no ranking as cidades de Nova Bandeirantes ao fim da apuração na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, teve 76,62% dos votos para a Presidência (4.958 votos), enquanto Lula foi a escolha de 19,39% dos eleitores (1.255 votos) do município.

Colíder teve 76,00% dos votos para a Presidência (13.331 votos). Canarana, Água Boa e Marcelândia, em último lugar. Em todos eles, Bolsonaro teve percentual acima dos 70%.

Em todo o Mato Grosso, Jair Bolsonaro teve 59,86% dos votos, contra 34,38% de seu principal adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram 1.101.295 votos para Bolsonaro e 632.462 votos para Lula. Uma vantagem de 468.833 votos sobre o petista.

Dos 141 municípios do estado, o ex-presidente Lula (PT), que enfrenta o atual presidente no segundo turno, venceu em apenas 24.