Declaração foi dada durante entrevista em BH; segundo a Ucrânia, ao menos 70 mil soldados foram mortos no conflito

Após ouvir um barulho inesperado durante fala com a imprensa em Belo Horizonte (MG) neste domingo (9), o ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez piada com a guerra iniciada pela Rússia em fevereiro deste ano. "Parece a própria Ucrânia", disse o petista.

Ao menos 70 mil soldados dos dois países morreram no combate, de acordo com dados da Ucrânia. Além disso, cerca de 6.114 civis morreram, segundo dados da ONU; 390 eram crianças.

Lula havia sido questionado sobre os equívocos da campanha durante o primeiro turno e o resultado das urnas de 2 de outubro. "Eu acho o seguinte: por que eu não ganhei no primeiro turno? Porque teve uma parcela da sociedade que não quis que eu ganhasse. Simples assim. E respeitosamente eu tenho que admitir que o povo nunca me elegeu em primeiro turno", disse.

Na sequência, ouve-se um ruído. "Parece a própria Ucrânia", disse Lula.

A invasão russa do território ucraniano começou em 24 de fevereiro e gerou a destruição de cidades inteiras. O conflito também resultou, até agora, na morte de milhares de civis nas cidades ucranianas e ocasionou o óbito de militares de ambos os lados do conflito armado.

Após seis meses da invasão russa, a Ucrânia informou que cerca de 9.000 de seus soldados foram mortos. Ao discursar em um fórum em Kiev, o comandante e chefe do Exército da Ucrânia, general Valery Zaluzhny, disse que as crianças do país precisam de atenção especial porque seus pais partiram para o front e "provavelmente estão entre os quase 9.000 heróis que foram mortos". Cerca de 62 mil soldados russos morreram, segundo a Ucrânia.

Em abril, Lula comparou os diálogos diplomáticos sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia com uma conversa de bar, durante discurso na Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). "Tem que avisar para o Putin, avisar para o presidente da Ucrânia, avisar para o Putin, parem com essa guerra. A quem interessa essa guerra? A razão para essa guerra, por tudo o que eu escuto, por tudo o que eu leio, seria resolvida aqui no Brasil numa mesa tomando cerveja... Se não na primeira cerveja, na segunda", disse Lula na ocasião.