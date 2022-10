O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, o vereador Francisco Ailton dos Santos e a vereadora Leonice Klaus dos Santos entregaram na manhã do dia 6 de outubro, quinta-feira, a Moção de Congratulações para a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Mariney Viana de Araújo Munhoz e para os servidores da pasta. A moção também tem como autor o vereador Naldo da Pista. Ao todo 125 servidores foram homenageados.

As congratulações foram dedicadas aos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social pela diligência e brilhantismo nos serviços prestados aos nossos munícipes.

Os vereadores destacaram que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania é responsável pelo planejamento e execução das políticas públicas, auxiliando o acesso da população à previdência social, habitação, saúde, educação na constante observação populacional garantindo permanentemente a orientação, gerando grupos participativos e operantes na garantia de direitos à toda população.

“O servidor é ator importante na realização desses trabalhos. Destacamos a importância destes valorosos servidores, pessoas desprendidas que em demonstração de acolhimento, resiliência e dedicação ao próximo, possibilitam que nossos cidadãos possam alimentar sonhos e esperanças de dias melhores”, enalteceram.

Os vereadores reafirmaram o apoio ao excelente trabalho realizado pela Secretaria de Ação Social e Cidadania.

“Nossos servidores possuem virtudes humanitárias, capacidade de se identificar com outra pessoa e desenvolvem essa bonita ação social e cidadania em favor das famílias, principalmente as de baixa renda, que precisam da ação do poder público. Há eles todo nosso carinho e gratidão”, homenagearam.