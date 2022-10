Campanha divulga vídeo em que presidente defende “superação das diferenças” para “fazer escolha certa”

A campanha do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), divulgou um vídeo nesta 4ª feira (12.out.2022) em que o presidente pede desculpas pelo jeito de falar. O chefe do Executivo diz buscar a superação de divergências para transformar o Brasil. “Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão. É hora de superar todas as diferenças para proteger o futuro da nossa nação”, diz Bolsonaro.

A mensagem segue conselho dado por aliados do presidente e integrantes do QG de campanha do Partido Liberal. Eles afirmam ao candidato que a flexibilização e a moderação no discurso podem atrair votos de indecisos e de eleitores dos ex-candidatos à Presidência Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Em 6 de outubro, em evento no Palácio da Alvorada, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro pediu perdão pelos “palavrões” ditos por Bolsonaro. “Perdão a todos pelos palavrões do meu marido. Eu também não concordo, mas ele é assim, tem gente que gosta, né?”, disse a congressistas aliados do chefe do Executivo que foram eleitos.

O vídeo de 1 minuto foi divulgado em grupos de mensagens e deve ser veiculado em plataformas de maior alcance a partir desta 4ª feira. Por ora, a inserção não deve aparecer na televisão nem no rádio.

“Eu quero falar com você: essa eleição não se trata apenas de escolher um presidente, vai muito além. É a escolha entre 2 caminhos: o caminho do passado, do crime, da corrupção e da miséria e um Brasil que estamos construindo de liberdade, respeito e prosperidade. Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você: viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão. É hora de superar todas as diferenças para proteger o futuro da nossa nação. Quero você, junto comigo, para continuar a transformação do nosso Brasil.”