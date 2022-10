De cabeça na campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) neste segundo turno, o governador Mauro Mendes (UNIÃO) afirmou que os eleitores não estão preocupados com eventuais desvios éticos e morais dos candidatos à Presidência da República.

A avaliação é referente a tática bolsonarista de apontar os processos dos quais o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a ser condenado, e que foram anulados posteriormente, fazendo com que o petista voltasse a ser ficha limpa.



“Lamento que os valores éticos e morais do nosso país não sejam relevantes para o cidadão brasileiro tomar sua decisão. Já vimos pessoas com profundo histórico de desvios éticos e corrupção serem eleitos no Brasil inteiro”, afirmou, nesta quinta-feira (13), durante reunião com aliados para discutir estratégias para ajudar Bolsonaro neste segundo turno.



Ainda na avaliação de Mauro, a campanha de “bater” na questão de desvio ético e moral não tem efeito prático na reversão de votos. “Pelo menos uma parte da população tende a negligenciar, relevar isso, como se não fosse um valor importante para se ter alguém cuidando do dinheiro público.

Mas, acho que nesse momento o mais importante não é debater isso, pois todo mundo já sabe. Quem não sabe os erros Bolsonaro e os erros do Lula? Estamos de saco cheio de saber isso”.

Mauro ressalta que o importante nesta campanha é saber quais são as propostas para solucionar os principais problemas do país, especialmente na questão econômica e social. Neste sentido, o governador faz uma crítica generalizada sobre o tom do debate eleitoral.



“Vi algumas propagandas na TV e acho que está indo para um caminho muito ruim, tem mais críticas ao adversário do que falando de projetos para o presente e futuro, isso é muito ruim para a sociedade brasileira. Brasil tem graves problemas e vive um momento importante da sua história para, de vez, encontrar o caminho de crescimento da nossa economia ou comprometer definitivamente uma geração. Gostaria que os nossos candidatos caminhassem nessa direção”, completou.



Ainda sobre estratégia de campanha, Mauro diz que é preciso estabelecer a verdade e mostrar que o presidente tem apresentando bom desempenho e indicadores positivos. “Temos que mostrar a qualidade do nosso candidato.

Tem defeitos? Claro que tem! E quem não tem? Vamos mostrar que o Brasil está num momento um pouco mais positivo, começa a andar numa velocidade diferente daquilo que acontece no mundo todo”.



“O Brasil passa por recuperação, a economia mundial passa por momento muito difícil, EUA começam a passar por recessão, Europa começa também e isso deve contaminar a economia mundial, diferente disso, nosso país está começando a acelerar, geração de emprego é positiva, inflação sob controle, existe indicadores positivos; é como se estivéssemos atravessando um grande atoleiro e não é hora de parar o carro para trocar motorista, subir gente, descer gente, daí atola mais.

As consequências de um aprofundamento da crise no nosso país podem ser dramáticas pra todo mundo. A geração de emprego pode cair, pode afugentar investimento, trazer consequências muito ruins”, pontuou.