O candidato do PL declarou em entrevista ao canal no YouTube, que "pintou um clima" ao se referir às três jovens que, segundo ele, tinham por volta 14, 15 anos e estavam em uma casa no Distrito Federal, que ele visitou em 2021.

“Lula, se você não mentisse não seria você. Você me chama de genocida, miliciano, canibal e a última, o seu programa, influenciado por Gleisi Rouseman, me acusou de pedofilia, tentanto me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado: defesa da família brasileira e das crianças”, disse.

O presidente usou uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para se defender das acusações de pedofilia. Vale lembrar que Moraes já foi alvo de severas críticas de Bolsonaro, que inclusive já o chamou de "vagabundo" durante um discurso em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul e "canalha", em outro palanque em São Paulo, neste ano.

“O ministro Alexandre de Moraes dá uma sentença contrária a essas fake news. E diz na sentença que a ‘postagem realizada pela presidente do PT, em 15 de outubro, discorda da realidade por meio de inverdades, fazendo uso de recortes em cadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com intuito de induzir o eleitorado negativamente. Tal contexto evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada no segundo turno das eleições’”, disse ao ler a sentença do TSE.

“Sem mentira você chega aonde? Vocês não tem que falar do seu passado que não tem nada que preste, só tem mentir para tentar denegrir a imagem dos outros”, finalizou Bolsonaro.

Polêmica

A declaração de Bolsonaro feita ao podcast na última sexta-feira (14) de que “pintou um clima” ao encontrar-se com as venezuelanas em 2021 foi usada pelo PT em uma propaganda eleitoral.

Neste domingo (16), o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, acolheu o pedido apresentado pela campanha de Bolsonaro pela remoção do conteúdo e determinou que a campanha do petista retire das redes sociais publicações com o trecho da entrevista concedida pelo presidente sobre meninas venezuelanas.

A pena em caso de não cumprimento, no prazo de 2 horas a partir da ciência da decisão, é de R$ 100 mil. A mesma multa deve ser aplicada em caso de novas veiculações da campanha de Lula.