Para o jornal francês Le Monde, o formato do encontro foi "teatral" e não houve um vencedor definido. Havia a expectativa de um confronto violento. Os dois candidatos trocaram de fato acusações. Mas ao término de duas horas em que falaram de pandemia, Amazônia, pobreza, corrupção e futuro da Petrobras, o tom entre Bolsonaro e Lula até que foi "cordial", conclui o Le Monde.

A rádio France Info concorda que houve menos insultos entre um e outro do que se temia, e avalia que o debate não ajudou os eleitores indecisos a optar por um ou outro concorrente, "por não ter havido debate sobre programa de governo".

O britânico The Guardian destaca as mesmas frases de acusações que o francês Le Monde. Lula chamou Bolsonaro de "rei das notícias falsas e da estupidez" e de "pequeno ditador", enquanto o atual presidente revidou para o petista com "mentiroso" e motivo de "vergonha nacional", relatam os dois grandes jornais europeus. Lula ainda é o favorito para vencer, mas o desempenho de Bolsonaro melhor do que o esperado aponta que a eleição continuará provavelmente tensa até o anúncio dos resultados em 30 de outubro, observa o diário britânico.

Vantagem para Lula?

Na Espanha, El País diz que "a pandemia e a corrupção estiveram no centro de um debate civilizado entre Lula e Bolsonaro". Para o jornal espanhol, não houve um vencedor, uma vez que nenhum dos dois cometeu um erro grave nem conseguiu se impor de forma destacada. O cara a cara terminou empatado, conclui El País.

O Diário de Notícias, em Portugal, resume a avaliação dos colunistas brasileiros. "Segundo a maioria dos analistas, Lula dominou quando o tema foi saúde e economia, mas perdeu a partir do momento em que Bolsonaro encaminhou a discussão para a corrupção". Com isso, o resultado foi um empate, o que beneficia Lula, mais votado no primeiro turno e na liderança das sondagens, nota o jornal português.

O site alemão Der Spiegel diz que os dois candidatos trocaram acusações "sujas". Ironicamente, a publicação diz que "Lula e Bolsonaro nunca se tornarão amigos nesta vida", devido à diferença de visão que os dois concorrentes têm em relação a todos os assuntos abordados no duelo na TV.