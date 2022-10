O candidato à Presidência da República participou de caminhada no bairro de São Mateus, Zona Leste de SP

Em caminhada na zona leste de São Paulo, nesta segunda-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu paciência à população, caso seja eleito, porque pegará o país "quebrado".

Lula esteve no bairro de São Mateus com Geraldo Alckmin (PT), seu candidato à vice, e Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, em mais uma caminhada dentre as várias que tem feito nessa segunda etapa da campanha, em substituição aos comícios.

Segundo o próprio ex-presidente, para motivar as pessoas a votar no próximo dia 30."A gente vai voltar a fazer o que já fizemos uma vez. Mas para isso vamos precisar ter paciência porque o país está quebrado, e pretendemos recuperar o Brasil", disse Lula.