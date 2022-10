Em ritmo acelerado, a prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura tem trabalhado nas obras de construção de uma galeria de aduelas na Vicinal Primeira Norte, próximo ao antigo Frigorifico Alvorada, em substituição a uma ponte de madeira de mais de 10 metros.

As obras estão na etapa de solo e as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura aceleram os trabalhos para concluir a base de concreto e instalar as aduelas.

Na quinta-feira (13.10) o presidente da Câmara Municipal vereador Tuti esteve no local para vistoriar o andamento das obras e parabenizou o Executivo Municipal. “Esta é importante porque a Vicinal Primeira Norte é rota de transporte da produção de gado, grãos, madeira, areia e muitos outros produtos. Então, o prefeito Chico Gamba e o secretário de Infraestrutura, Roberto Patel, estão de parabéns”, frisou Tuti.