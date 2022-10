O consultor político e sócio-diretor da CAC Consultoria, José Luciano de Mattos Dias, atribuiu chances maiores de vitória de Bolsonaro no segundo turno das eleições. Perguntado sobre a probabilidade de sucesso dos candidatos na reta final do pleito, Dias defendeu que, em função da distribuição geográfica dos votos, o atual presidente deve chegar mais forte que o adversário no dia 30 de outubro.

A leitura fez parte de uma conversa com clientes do BTG Pactual realizada no dia de hoje. Em números, o consultor afirmou que Bolsonaro teria 52% de chance de ser reeleito, contra 48% do ex-presidente Lula. Dias também alertou para o fato de que ainda é impossível prever um vencedor em uma disputa tão apertada.

Logo após o evento, alguns perfis em mídias sociais repercutiram a fala de forma equivocada atribuindo uma percepção de que Bolsonaro estaria à frente na disputa com base em um levantamento da consultoria.