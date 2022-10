Instituto aponta que a diferença dos candidatos está no limite da margem de erro, com o petista em vantagem

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 19, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente na disputa presidencial, com 52% dos votos válidos no segundo turno das eleições, ante 48% do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Porém, a diferença dos candidatos está no limite da margem de erro.

Essa foi a terceira pesquisa de intenção de votos feita pelo instituto durante o segundo turno da disputa pela Presidência da República. O primeiro e segundo levantamentos apontaram Lula com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%.

Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgar o resultado oficial da eleição.

O Datafolha entrevistou 2.912 pessoas, em 181 municípios, entre os dias 17 e 19 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07340/2022.

No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos (48,4%), e Bolsonaro, 51,07 milhões (43,2%). Os presidenciáveis se enfrentam em nova eleição no dia 30 de outubro.

Rejeição entre candidatos

A pesquisa Datafolha, contratada pela Globo e pela Folha de S.Paulo, também aponta que metade do eleitorado (50%) não votaria no Bolsonaro de jeito nenhum. Os que dizem não votar em Lula são 46%.

Com relação à pesquisa anterior, divulgada em 14 de outubro, a rejeição de Bolsonaro oscilou um ponto para baixo, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Já a de Lula permaneceu igual.

Segundo o levantamento, os que dizem que vão votar em Bolsonaro com certeza também teve uma oscilação dentro da margem de erro: passou de 42% na pesquisa passada para 43%. O de Lula caiu um ponto, de 48% para 47%.

Ipec

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 17, aponta o ex-presidente Lula com 54% dos votos válidos no segundo turno das eleições, e o presidente Bolsonaro, com 46%. De acordo com o instituto, o cenário de segundo turno continua estável.