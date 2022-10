Para o ex-ministro, o programa é elaborado com uma visão semelhante ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff. "Até porque quem desenvolveu o programa foi um grupo de economistas que acreditam fortemente no papel do Estado e das empresas estatais na promoção do desenvolvimento. Essa visão prevalece neste momento", analisou.

Os comentários foram feitos em conversa com a Eurasia Group, uma empresa internacional de consultoria e pesquisa de risco político. Meirelles disse, ainda, não estar certo se Lula adaptaria sua política fiscal em razão de um Congresso mais conservador.

"Minha resposta para saber se ele se tornaria mais conservador por causa dos resultados do Congresso é não", previu o ex-ministro. Ainda na conversa com o grupo, Meirelles afirmou que Lula não vai anunciar nenhum de seus planos econômicos nem os nomes que vão liderar a economia antes das eleições.

'Ruído'

Ao R7, Meirelles informou que "nas conversas com investidores, repito que, na minha opinião, um eventual governo Lula vai priorizar as responsabilidades fiscal e social dentre as alternativas propostas pelos diferentes grupos de economista. Outras interpretações das minhas falas são puro ruído."

O ex-ministro também se posicionou sobre as declarações nas redes sociais.