"A questão foi encerrada'' diz Família de Neymar em resposta para Lula sobre dívida com a Receita

A empresa NR Sports, comandada pelo pai de Neymar, o jogador e toda a família, soltou uma nota oficial em suas redes sociais repudiando as falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre uma interferência de Jair Bolsonaro em uma dívida do atleta com a Receita Federal.

"A NR Sports, seus Diretores e a família do Sr. Neymar da Silva Santos, repudiam a afirmação falaciosa que um dos candidatos à Presidência da República fez de forma leviana, ao acusá-los de práticas de condutas ilícitas supostamente praticadas em conjunto com o atual Presidente Jair Messias Bolsonaro. Para encerrar definitivamente o assunto comunicamos que a informação é falsa. Os responsáveis deverão provar o contrário no palco adequado.

A questão foi encerrada durante o mandato do ex-Presidente Michel Temer, em 15/03/2017, conforme Julgamento em 2.a instância administrativa (Acórdão n.o 2402-005.703, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – “CARF”.

Em um momento importante que o país está vivendo não se espera de um candidato à presidência da república falas como essa, que ultrapassam os limites do razoável da liberdade de expressão.

Esperamos que o respeito se faça presente!"