A campanha do ex-presidente Lula tentava culpar Bolsonaro pelo aumento do crime organizado

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes determinou a remoção de conteúdos considerados falsos contra o presidente Jair Bolsonaro. O material vinha sendo usado pela campanha do ex-presidente Lula (PT).

De acordo com o TSE, a campanha do Partido dos Trabalhadores estava tentado associar a liberação das armas de fogo com um suposto aumento do crime organizado. “Todo mundo sabe que mais armas causam acidentes, aumentam a violência, o feminicídio e armam o crime organizado’”, diz o material veiculado pelo PT.

Informação fora de contexto

Ainda segundo Tribunal Superior Eleitoral a mensagem do material publicitário é descontextualizado e tentam levar o eleitor a uma conclusão errada sobre Bolsonaro.

Multa de 100 mil reais

O Tribunal Superior Eleitoral também estabeleceu uma multa de R$ 100 mil reais para campanha do PT caso o material seja novamente veiculado.;

No dia 16, Alexandre de Moraes, pediu para que Lula (PT) se abstenha de explorar durante a propaganda eleitoral gratuita e em suas redes sociais vídeos que associem o candidato à reeleição ao crime de pedofilia "O contexto evidencia a divulgação de fato inverídico e descontextualizado.

Não pode ser tolerada pelo TSE, notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada no segundo turno da eleição presidencial. A divulgação tem aparente finalidade de vincular a figura de Bolsonaro ao cometimento de crime sexual", disse o magistrado