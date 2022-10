O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, vistoriou na manhã do dia 20 de outubro, sexta-feira, as obras de construção de uma galeria pré-moldada de aduelas de concreto armado na Vicinal 4ª Sul.

A obra está sendo executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura com recursos próprios do município. Além da base de concreto armado, a galeria conta com 36 aduelas e três canais de vazão da água.

Tuti enalteceu a construção da galeria por resolver um problema antigo na comunidade. “O prefeito Chico Gamba está de parabéns por investir recursos próprios do município em obras de qualidade e longa durabilidade. Esse é o diferencial de uma gestão eficiente e de resultados, que está promovendo o desenvolvimento e o progresso do município de Alta Floresta. Esta galeria é mais uma prova de que a gestão municipal está empenhada em resolver problemas antigos que afetaram a nossa população por longos anos, mas que a partir de agora não existirão mais. E isso está acontecendo porque o secretário de infraestrutura Roberto Patel tem feito toda a diferença na condução das ações da pasta e conta com uma equipe competente e qualificada para os serviços”, enalteceu Tuti.