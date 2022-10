O vereador Francisco Ailton dos Santos comemorou a pavimentação da Rua Pastor João Agripino de França (LN-6), os trechos das Ruas Ema Balduci Fernandes (T-9) e 7 de Setembro e da Rua 2 de Fevereiro, ambas no Bairro Bom Jesus e destacou a obra como uma conquista importante que os moradores reivindicavam há de 40 anos.

Morador há quase 30 anos no bairro, o vereador Ailton lembrou de ter presenciado muitos momentos de dificuldade enfrentados pelos moradores, principalmente com a poeira, a lama e os buracos nas ruas e ressaltou que após assumir o mandato se reuniu com o prefeito e cobrou a pavimentação das ruas que ainda não contavam com a infraestrutura.

"É com muita alegria que depois de muita luta e longos anos de espera conquistamos o nosso tão sonhado asfalto, então, em nome dos moradores do Bairro Bom Jesus quero agradecer ao nosso prefeito Chico Gamba por ter atendido as nossas cobranças e os pedidos dos moradores", ressaltou o Vereador.

A obra foi executada pela Prefeitura de Alta Floresta com recursos próprios. Ao todo foram pavimentados mais de 5 mil e 300 metros quadrados, sendo aproximadamente 3.150 metros com de galerias pluviais e aproximadamente 2.240 metros sem drenagem.

Ronia Alves Guimarães mora no bairro há 17 anos e lembra dos momentos difíceis vivido no tempo em que as ruas não eram pavimentadas. "Muito sofrimento, muito buraco, muita poeira”, disse ao comemorar a pavimentação realizada pela prefeitura. “Hoje mudou muita coisa, um sonho realizado e foi através do vereador Francisco Ailton e o prefeito Chico Gamba que tivemos o nosso sonho realizado, então, só tenho a agradecer", disse.

Há 40 anos morando no bairro, Dona Maria Ferreira da Cruz também relatou o sofrimento vivido com sua família por falta de pavimentação na Rua LN-6. "Quando não tinha o barro tinha a poeira. Moro aqui desde o primeiro prefeito de Alta Floresta, mas ninguém havia feito, só hoje com o Ailton e o prefeito Chico é que o asfalto foi feito. Mudou tudo, hoje limpo a casa a cada quatro dia porque não tem mais poeira. Estamos no paraíso e quero agradecer ao vereador Ailton porque se ele não corresse atrás nós não teríamos conseguido esse asfalto e ao prefeito Chico Gamba", agradeceu.