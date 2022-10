Mantendo a rotina de acompanhar a execução de obras públicas no município, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, vistoriou na manhã do dia 20 de outubro, sexta-feira, a construção de um bueiro na Comunidade Santa Lúcia, no Setor Sul.

Tuti destacou a melhoria na logística na vicinal com a construção do bueiro e parabenizou a Prefeitura pela obra. “A construção do bueiro melhorou a logística de transporte da produção na vicinal, além, da recuperação do trecho com o patrolamento e o aterramento. Então, só parabenizar o prefeito Chico Gamba, o secretário Roberto Patel e a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura”, elogiou Tuti.