O levantamento feito pela Modal Mais/Futura entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de outubro

Pesquisa realizada pelo instituto Futura mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 50,3% dos votos válidos (que não consideram brancos e nulos), contra 49,7% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento foi encomendado pelo banco de investimentos Modal Mais.



A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. Entre os dias 24 e 26 de outubro, foram entrevistadas 2.000 pessoas em todo o país por telefone, com assistência de computador. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07903/2022.

No levantamento estimulado (em que o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor), Bolsonaro também aparece à frente — ele tem 47,2% das intenções de voto, contra 46,6% de Lula. Os entrevistados que não sabem/não responderam somaram 2,4%; brancos e nulos foram 3,7%.



Em relação à última pesquisa, divulgada em 21 de outubro, a diferença entre os candidatos diminuiu. No levantamento estimulado anterior, o atual presidente tinha 46,9% das intenções de voto, contra 45,9% de Lula. Brancos e nulos somavam 3,8%, e respostas não sabem/não responderam/indecisos eram 3,3% (agora são 3,7% e 2,4%, respectivamente).

Os entrevistados também responderam qual deveria ser a prioridade do governo. Combater a fome (22,7%) e melhorar a educação pública (16,6%) foram as respostas mais citadas. O instituto também avaliou o desempenho do governo. Para 42,3% dos entrevistados, ele é ótimo ou bom; para 22,8%, regular; para 32,7%, ruim ou péssimo. Os que não sabem/não responderam somaram 2,2%.

O presidente Jair Bolsonaro foi avaliado como ótimo ou bom por 41% dos entrevistados e ruim ou péssimo por 41,5%. Para 16,3%, o presidente tem desempenho regular, e os que não souberam/não responderam somaram 1,1%.