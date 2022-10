O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, tem intensificado as visitas nas comunidades rurais com o objetivo de acompanhar e vistoriar as obras em andamento e na última semana do mês de outubro esteve na Vicinal 1ª Norte para verificar o andamento da construção de uma galeria pré-moldada de concreto armado.

A obra realizada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Infraestrutura conta com três canais de passagem da água, são 14 aduelas de concreto com mais de dois metros de largura e aproximadamente um metro e meio de altura.

Tuti fez avaliação positiva da obra. “Quero parabenizar o prefeito Chico Gamba e o secretário Roberto Patel por mais esta obra, uma galeria construída com recursos próprios e que sempre foi cobrada pela comunidade para resolver um problema antiga de uma ponte de madeira que todo ano apresentava problema”, disse Tuti.