Após vitória do candidato à Presidência da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), no município de Poconé (a 104 km de Cuiabá), com 63,64%, 11.394 votos válidos, festa terminou com tiroteio, conforme imagens divulgadas nas redes sociais. Bolsonaro recebeu 6.510 votos, 36,36%.

Apoiadores do presidente eleito, Lula, saíram as ruas em carreata, e quando comemoravam a vitória na praça, uma confusão foi formada, seguida de tiroteio. Não foi informado se houve feridos. No entanto, policiais militares foram acionados para conter os envolvidos.