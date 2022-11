O Deputado Estadual do Paraná Tadeu Veneri, do Partido dos Trabalhadores, chamou os caminhoneiros que realizam manifestações nessa segunda-feira (31), de vagabundos e disse que os mesmos, devem ser presos.

Dados atualizados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mostram que pelo menos 26 rodovias federais do estado do Paraná apresentam bloqueios nessa Segunda-feira (31). Em discurso realizado Assembleia Legislativa do Estado, o deputado deferiu diversas ofensas contra a categoria.

Além disso, Tadeu Veneri pediu que os manifestantes sejam penalizados e presos.

O presidente da República eleito neste domingo (30), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá apenas oito aliados diretos na bancada do Paraná na Câmara Federal, em Brasília.