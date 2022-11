Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta enaltece vantagens de obra para o transporte da produção agropecuária.

A construção da ponte de concreto no Rio Teles Pires no Setor Leste no município de Alta Floresta segue avançando. Recentemente a empresa responsável pela execução da obra iniciou o lançamento das placas pré-moldadas da laje. A próxima etapa será a concretagem da laje do tabuleiro central.

A ponte terá 550 metros de extensão e faz parte de um investimento do Governo de Mato Grosso na ordem de mais de R$ 22 milhões do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab).

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, visitou na última semana o canteiro de obras da ponte para acompanhar o andamento da construção e enalteceu o avanço dos trabalhos.

Tuti frisou também que a ponte será importante para garantir uma logística de transporte para a produção agropecuária da região e agradeceu o apoio do deputado Nininho junto ao governo de Mato Grosso para viabilizar a liberação dos recursos financeiros para a obra.

“Alta Floresta vai ganhar muito com a construção desta ponte principalmente o agronegócio que daquela região que terá uma logística de transporte adequada. E não podemos esquecer que só fomos contemplados com esta obra graças ao apoio do deputado estadual Nininho que fez gestão junto ao governo do Estado”, disse.